https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовых структур отчёта о том, как продвигается расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли «делом чести». Прошло 3 года, но вопросов остаётся больше, чем ответов, — написал глава государства в Facebook.

Он попросил 23 июля провести совещание, на котором с отчётом выступят генеральный прокурор, министр внутренних дел, председатель Национальной полиции и глава СБУ.

Ранее News.ru сообщал, что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля. Для следствия пока остаются тайной имена организаторов и исполнителей убийства. Родственники журналиста пожаловались в суд на бездействие генпрокурора Украины Юрия Луценко.