https://static.news.ru/photo/1ea54b88-a0dc-11e9-85e7-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Администрация Президента Украины/president.gov.ua

Украинские власти готовы восстановить разрушенный мост через реку Северный Донец возле Станицы Луганской. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область.

Однако, уточнил он, для начала работ необходимо, чтобы ополченцы самопровозглашённой Луганской народной республики отодвинули свои укрепления вглубь, чуть дальше от зоны проведения ремонта.

Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги — и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем, — цитирует Зеленского его пресс-служба .

Президент также отметил, что во время восстановления переправы людям обеспечат возможность пересекать линию разграничения.

Станицу Луганскую, как писал News.ru, Владимир Зеленский посетил в сопровождении председателя Европейского совета Дональда Туска. Среди прочего они побывали на повреждённом мосту, который является единственным официально работающим пунктом пропуска. Пешеходное движение осуществляется по деревянным лестницам и настилам, движение транспорта сейчас невозможно.

Власти самопровозглашённой республики не раз предлагали восстановить сооружение. Такая возможность появилась благодаря разведению войск и вооружений, которое успешно завершилось в конце июня. Как заверил главу государства начальник Генштаба Руслан Хомчак, в станице Луганской «никакой „зрады“ нет».