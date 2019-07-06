https://static.news.ru/photo/59fe696e-9f6d-11e9-aab9-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Высший антикоррупционный суд Украины получил возможность приступить к работе. Это случилось после того, как созданный год назад государственный орган обрёл помещения.

Ключевую проблему в Киеве решили лишь при содействии лидера страны Владимира Зеленского. Об этом рассказал заместитель руководителя офиса президента Руслан Рябошапка в Facebook .

По его словам, встреча Зеленского и руководителей Высшего антикоррупционного суда Украины, на которой вскрылась проблема с помещениями, прошла меньше месяца назад. Суд должен начать работу 5 сентября.

И запрос украинцев на справедливость, и наказание топ-коррупционеров будут, в конце концов, удовлетворены, — говорится в сообщении Рябошапки.

Ранее News.ru сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины с третьей попытки избрал главой суда Елену Танасевич. За неё проголосовали 23 судьи. Всего в тайном голосовании участвовали 38 человек, сообщил исполняющий обязанности председателя инстанции Олег Павлишин. В апреле 2019 года тогдашний украинский лидер Пётр Порошенко назначил 38 из 39 судей и анонсировал начало работы до конца текущего года.