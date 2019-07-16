Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель. Темой диалога стало мирное урегулирование конфликта на юго-востоке страны.
Оба политика отметили важность обмена пленными и окончательного отвода военных сил возле Станицы Луганская, сообщается на
Помимо прочего, руководители государств остановились на вопросе транзита российского газа через соседнюю страну, так как действующий договор утрачивает силу в конце 2019 года.
Ранее News.ru писал, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.