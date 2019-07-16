https://static.news.ru/photo/8ce441b4-a7f6-11e9-8951-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель Фото: WANG QING/Xinhua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель. Темой диалога стало мирное урегулирование конфликта на юго-востоке страны.

Оба политика отметили важность обмена пленными и окончательного отвода военных сил возле Станицы Луганская, сообщается на сайте украинского лидера. Кроме того, они положительно оценили итоги проведённой недавно встречи «нормандской четвёрки» (Украина, Франция, Германия и Россия).

Помимо прочего, руководители государств остановились на вопросе транзита российского газа через соседнюю страну, так как действующий договор утрачивает силу в конце 2019 года.

Ранее News.ru писал, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.