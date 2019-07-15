https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28 годовщины независимости страны. Документ описывает порядок проведения мероприятий, упоминание на военный парад в нём отсутствует.

Глава государства постановил провести в городах торжества с участием всех представителей властных структур. В рамках празднования будут возложены цветы к памятникам выдающимся деятелям страны, борцам за независимость, участникам Революции Достоинства, а также бойцам, обеспечивавшим «сдерживание вооружённой агрессии Российской Федерации», говорится в документе, опубликованном на сайте украинского лидера.

Кроме того, правительство обратится к представителям религиозных организаций с предложением о проведении молебна. Также Министерство иностранных дел займётся работой над мероприятиями за границей.

Ранее News.ru писал о том, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по расширению границ закона об очищении власти (люстрации) может затронуть и его самого. Об этом заявил представитель украинского лидера Андрей Герус. При этом он подчеркнул, что пока документ не принят, говорить об этом преждевременно.