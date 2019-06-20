https://static.news.ru/photo/8a540920-9360-11e9-80dc-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский утвердил свой первый закон в качестве президента Украины. Нормативный акт касается особенностей отпуска усыновителей.

Согласно документу, лицам, усыновляющим детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, будет предоставляться одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью в 56 календарных дней без учёта праздничных и нерабочих. В случаях, когда речь идёт об усыновлении двух и более детей, продолжительность отпуска составит 70 дней.

Основанием для предоставления отпуска станет вступившее в силу решение суда об усыновлении, сообщает « Интерфакс-Украина ».

Кроме того, Зеленский издал указ о реорганизации своей администрации и образовании офиса главы государства, информирует RNS .

Ранее News.ru писал о том, что законодательные инициативы самого Зеленского неоднократно встречали сопротивление со стороны депутатов Верховной рады. В частности, депутаты отказались вносить в повестку законопроекты об изменении системы парламентских выборов и госзакупках во время избирательной кампании. Кроме того, они проголосовали против постановлений об увольнении ряда высокопоставленных чиновников.