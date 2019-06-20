Владимир Зеленский утвердил свой первый закон в качестве президента Украины. Нормативный акт касается особенностей отпуска усыновителей.
Согласно документу, лицам, усыновляющим детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, будет предоставляться одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью в 56 календарных дней без учёта праздничных и нерабочих. В случаях, когда речь идёт об усыновлении двух и более детей, продолжительность отпуска составит 70 дней.
Основанием для предоставления отпуска станет вступившее в силу решение суда об усыновлении, сообщает «
Кроме того, Зеленский издал указ о реорганизации своей администрации и образовании офиса главы государства, информирует
Ранее News.ru писал о том, что законодательные инициативы самого Зеленского неоднократно встречали сопротивление со стороны депутатов Верховной рады. В частности, депутаты отказались вносить в повестку законопроекты об изменении системы парламентских выборов и госзакупках во время избирательной кампании. Кроме того, они проголосовали против постановлений об увольнении ряда высокопоставленных чиновников.