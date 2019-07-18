Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других государствах. Распоряжение было сделано вскоре после того, как российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому получить гражданство РФ по упрощенной процедуре смогут не только жители самопровозглашённых ДНР и ЛНР, но и все проживавшие в Донецкой и Луганской областях Украины. Инициатива Зеленского не стала неожиданностью — о чём-то подобном он заявлял ещё в ходе предвыборной кампании, — но была озвучена в крайне выгодный для украинского президента и партии «Слуга народа» момент.

Владимир Путин ещё в апреле подписал указ об упрощённой процедуре выдачи российских паспортов жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Теперь же речь идёт о всех людях, в Донецкой и Луганской областях. За новым решением Москвы незамедлительно последовала реакция Киева.

Мы понимаем, что он [указ Путина] направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса. Со своей стороны президент Украины поручает МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, — говорится в заявлении администрации Зеленского.

Пока что законодательство Украины запрещает второе гражданство и, как напомнил в беседе с News.ru украинский политолог Алексей Якубин, это позволяет расценивать инициативу президента как пиар-ход. В то же время, своим заявлением Зеленский частично решает ряд актуальных для него задач.

Суть этой инициативы в том, чтобы перебить в информационном поле путинский указ. Зеленский демонстрирует, что не только Россия заботится о людях и затрагивает гуманитарные аспекты, но и он тоже, причём — делая это даже более масштабно. Это в принципе одна из характеристик стиля информационных кампаний Зеленского — создание эффекта масштабности. Алексей Якубин политолог

В то же время, отмечает эксперт, если бы у Киева было реальное желание возвращать украинцев в страну, то, во-первых, начинать стоило бы с небольших шагов, в частности, возобновления выплат жителям Донбасса. Украинские власти пока не вернули пенсионерам на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей возможность в нормальном режиме получать социальные выплаты — им до сих пор приходится проходить через сложную процедуру.

Уже более пятидесяти дней Зеленский находится на посту президента, но до сих пор нет подвижек в гуманитарном плане для жителей Донбасса. Проблема социальных выплат на неподконтрольных территориях озвучивалась даже международными организациями и, в принципе, это тот вопрос, на решение которого президент может повлиять, но пока этого не сделал, — подчёркивает Алексей Якубин.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Новой же инициативой Зеленский не только перехватывает повестку у Путина, но и пытается переключить внимание с гуманитарной ситуации в Донбассе. Кроме того, украинский президент, конечно, пытается и заручиться поддержкой украинцев, живущих за рубежом, в том числе, не имеющих украинского гражданства. Всё это, в свою очередь, вполне соответствует интересам партии «Слуга народа», которая, согласно соцопросам, на данный момент является фаворитом назначенных на 21 июля выборов в Верховную раду.

Гиперактивность Зеленского, включающая и его поездки по регионам, и разнообразные заявления, в том числе, о готовности к переговорам с Путиным, помогла остановить падение рейтинга «Слуги народа», — отмечает Алексей Якубин.

С другой стороны, украинскому президенту пока не удаётся остановить рост показателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая как раз выстраивает свою избирательную кампанию на темах возвращения прав жителям неподконтрольных Киеву территорий, прямого диалога с Москвой и т.д. По факту, сейчас идёт борьба за голоса избирателей юго-востока Украины, заключает эксперт.