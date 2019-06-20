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Бывший глава ГРУ самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Дубинский с позывным «Хмурый» отрицает свою вину в атаке на малазийский Boeing MH17. По его словам, в день трагедии, 17 июля 2014 года, он находился в Донецке и даже не выезжал на место крушения.

Обвинения в свой адрес он назвал «бредом». Сотрудничать со следствием нет смысла, поскольку результаты расследования были политизированы, заявил Дубинский в интервью «Русской службе Би-би-си». Следствие считает подозреваемого ключевой фигурой в...