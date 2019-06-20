Президент Украины Владимир Зеленский объяснил своё желание переместить администрацию главы государства в другое здание. По его словам, в президентских кабинетах, располагающихся на Банковской улице, он сойдёт с ума.
Я этого [переезда] хочу. Главная для меня сейчас проблема — это сроки. Потому что строить с самого начала — это невозможно. Здесь нельзя находиться, я двинусь умом, — сказал Зеленский журналистам, видео опубликовано на YouTube-канале интернет-издания «Украинская правда».
Глава государства отметил, что подбираются варианты переезда, исключающие использование для этих целей бюджетных средств.
В кабинетах, занимаемых ранее Петром Порошенко и его командой, Зеленский пообещал открыть художественный музей.
Ранее News.ru сообщал, что правление Зеленского назвали «катастрофой». Об этом заявил депутат Верховной рады и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. По его мнению, лидер не настроен урегулировать ситуацию на юго-востоке Незалежной. Народный избранник добавил, что сам руководитель государства ему нравится, но от него ждут развития республики.