https://static.news.ru/photo/a64bb2d0-a8ec-11e9-b50e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил своё появление на публике без брюк желанием быть ближе к народу.

Напомним, что во время посещения Мариуполя Зеленский искупался в фонтане, а ранее, в Одессе, он и сотрудники его офиса сходили на пляж. Глава страны заявил, что хочет оставаться человеком, придя в политику.

Как писал News.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский носит жёлтые браслеты, на которых нанесены имена задержанных российскими силовиками украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. Это будет продолжаться до их освобождения и возвращения на родину.