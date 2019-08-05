https://static.news.ru/photo/138885b4-b7a5-11e9-b43a-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух стран после выхода Британии из Европейского союза.

Украинский лидер поздравил Джонсона с победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании, а также поблагодарил за санкционную политику против РФ, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Зеленский анонсировал планирующуюся встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, переговоры должны пройти в сентябре.