Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух стран после выхода Британии из Европейского союза.
Украинский лидер поздравил Джонсона с победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании, а также поблагодарил за санкционную политику против РФ, передаёт
Ранее News.ru писал, что Зеленский анонсировал планирующуюся встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, переговоры должны пройти в сентябре.