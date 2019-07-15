Президент Украины Владимир Зеленский носит жёлтые браслеты, на которых нанесены имена задержанных российскими силовиками украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. Это будет продолжаться до их освобождения и возвращения на родину.
И напоследок — о жёлтых браслетах «из клубов». На них — фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернём ребят домой, — написал Зеленский в
Также новый украинский лидер ответил на претензии некоторых пользователей соцсетей о том, что он «обещал отказаться от кортежей и не сделал этого».
Во время передвижения президента по дорогам Украины едет два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий — с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает «мигалок», — добавил Зеленский, отметив, что он «такой же участник движения, как и все».
Как писал News.ru, ранее президент Украины привлёк внимание резиновым жёлтым браслетом на руке. Снимок опубликовала в соцсетях замредактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова.