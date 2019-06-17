https://static.news.ru/photo/781fc00a-7f38-11e9-b754-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Условием для возобновления переговоров в «нормандском формате» с участием Украины, России, Франции и Германии является прекращение огня в Донбассе. Тяжёлую военную технику необходимо отвести от линии соприкосновения, заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Помимо этого, отметил он, нужно освободить взятых в плен на востоке страны военных и вернуть моряков, задержанных при пересечении Керченского пролива в Крыму.

По словам украинского лидера, первоочередные шаги «очень несложны» и могут быть предприняты в ближайшее время.

Мы договорились по обновлению сотрудничества в рамках «нормандского формата». Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров, — цитирует РИА Новости выступление Зеленского на пресс-конференции.

Как писал News.ru, глава Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заверил, что Париж и Берлин будут способствовать диалогу между Москвой и Киевом. Он также выразил уверенность, что восстановление мира на востоке Украины является одним из приоритетов Зеленского.