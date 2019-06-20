https://static.news.ru/photo/781fc00a-7f38-11e9-b754-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые положения законов страны уже устарели.

Политик привёл в пример Трудовой кодекс, который был создан в 1971 году и до сих пор действует.

Кроме того, украинский глава упомянул ныне действующий закон, регулирующий жилищные отношения, который, по его мнению, также является устаревшим, передаёт РИА Новости .

Извините, это — треш! И это должно уйти в историю, — сказал он.

Ранее News.ru писал о том, что Владимир Зеленский утвердил свой первый закон в качестве президента Украины. Нормативный акт касается особенностей отпуска усыновителей.