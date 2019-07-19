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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей для страны является прекращение огня в Донбассе, а также полное завершение войны.

При этом, по его словам, всё равно необходимо улучшить обеспечение военных, передаёт « Униан ». Это важно для существования в мирных условиях, а также для участия в учениях, отметил глава государства.

Ранее News.ru писал, что Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других государствах. Инициатива Зеленского не стала неожиданностью — о чём-то подобном он заявлял ещё в ходе предвыборной кампании, — но была озвучена в крайне выгодный для украинского президента и партии «Слуга народа» момент.