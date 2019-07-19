https://static.news.ru/photo/05e89c6e-abe3-11e9-8fbd-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прекращение войны в Донбассе является приоритетом для украинской власти. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в штабе партии «Слуга народа».

Вы знаете, наши главные приоритеты — как и для каждого украинца, это прекращение войны, возвращение наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остаётся на Украине, — цитирует Зеленского РИА Новости .

Глава украинского государства также оценил данные экзитполов, свидетельствующих о победе его партии на выборах в Верховную раду.

Я хочу сказать, что это не просто большое доверие. Это большая ответственность для меня лично, для нашей команды. Мы не подведём украинцев, — отметил Зеленский.

Как писал News.ru, партия «Слуга народа», которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, сможет набрать больше 100 мест в украинском парламенте. Об этом свидетельствуют данные экзитополов. По словам самого главы государства, это позволит продвигать законодательные инициативы и реформы при поддержке Верховной рады.