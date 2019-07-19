https://static.news.ru/photo/8d4d7544-abde-11e9-9339-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Офис Президента Украины/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о назначении нового генерального прокурора после внеочередных выборов в Верховную раду.

Мы занимаемся этим процессом, появится правительство, появится новый генеральный прокурор, — цитирует РИА Новости главу государства.

В данное время генеральным прокурором страны является Юрий Луценко.

Ранее News.ru сообщал, что генпрокурор Украины спустя неделю после инаугурации Владимира Зеленского, на которой последний предложил ему уйти в отставку, заявил, что не намерен покидать пост как минимум до формирования нового парламента.