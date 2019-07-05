Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Петриченко новым начальником управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
Назначить Петриченко Владимира Геннадиевича начальником главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, — сказано в документе, размещённом на сайте президента Украины.
Как писал News.ru, ранее Зеленский назначил новых заместителей главы СБУ. Ими стали Анатолий Дублик и Александр Карпенко. Первый до этого возглавлял один из департаментов службы, а второй руководил главком ведомства в Донецкой и Луганской областях.