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Госкомпании, в том числе «Нафтогаз Украины», должны до 10 июля отозвать все иски в отношении страны, иначе будет поднят вопрос об увольнении их руководства, заявил премьер-министр государства Владимир Гройсман.

По его словам, он не станет терпеть того, что предприятия будут и дальше «паразитировать на государственных вопросах». Поэтому, я считаю, сегодня надо принять протокольное решение правительства, направить его в наблюдательные...