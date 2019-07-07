https://static.news.ru/photo/a861d26c-a0bc-11e9-80d6-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Комарницкий (слева) Фото: lduvs.edu.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской области Виталия Комарницкого. Соответствующая информация содержится в указе главы государства.

Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации, — говорится в тексте документа на сайте украинского президента .

Родившийся в Крыму Виталий Комарницкий в 2007 году был избран ректором Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко. С 2010 года он являлся депутатом областного совета от Партии регионов, считавшейся политической силой свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича.

Как писал News.ru, ранее Зеленский представил нового главу Закарпатской области, которым стал Игорь Бондаренко.