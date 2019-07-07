Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской области Виталия Комарницкого. Соответствующая информация содержится в указе главы государства.
Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации, — говорится в тексте документа на сайте украинского президента.
Родившийся в Крыму Виталий Комарницкий в 2007 году был избран ректором Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко. С 2010 года он являлся депутатом областного совета от Партии регионов, считавшейся политической силой свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича.