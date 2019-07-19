Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Одним из первых законопроектов, который предстоит рассмотреть новому составу Верховной рады, будет документ о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после голосования на парламентских выборах.

Он уточнил, что график работы нардепов будет плотным с первого же дня. И, помимо обозначенного документа, им предстоит рассмотреть большое количество законопроектов, передаёт РИА Новости.

Прежний состав Рады заблокировал практически все законодательные инициативы Зеленского.

Как писал News.ru, президент также заявил, что в качестве нового председателя правительства страны видит экономиста без политического прошлого. Формировать основной состав кабмина предстоит новому составу депутатов.

21 июля на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду.

 

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