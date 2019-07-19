https://static.news.ru/photo/68b98e9a-aba0-11e9-87bf-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Одним из первых законопроектов, который предстоит рассмотреть новому составу Верховной рады, будет документ о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после голосования на парламентских выборах.

Он уточнил, что график работы нардепов будет плотным с первого же дня. И, помимо обозначенного документа, им предстоит рассмотреть большое количество законопроектов, передаёт РИА Новости .

Прежний состав Рады заблокировал практически все законодательные инициативы Зеленского.

Как писал News.ru, президент также заявил, что в качестве нового председателя правительства страны видит экономиста без политического прошлого. Формировать основной состав кабмина предстоит новому составу депутатов.

21 июля на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду.