Одним из первых законопроектов, который предстоит рассмотреть новому составу Верховной рады, будет документ о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после голосования на парламентских выборах.
Он уточнил, что график работы нардепов будет плотным с первого же дня. И, помимо обозначенного документа, им предстоит рассмотреть большое количество законопроектов, передаёт
Прежний состав Рады заблокировал практически все законодательные инициативы Зеленского.
Как писал News.ru, президент также заявил, что в качестве нового председателя правительства страны видит экономиста без политического прошлого. Формировать основной состав кабмина предстоит новому составу депутатов.
21 июля на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду.