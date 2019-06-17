https://static.news.ru/photo/7d8da3c8-910c-11e9-b427-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что брендом страны, помимо сельского хозяйства, шахт и металлургии, являются «очень красивые люди, особенно женщины».

<...> туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины, — цитирует его слова РИА Новости .

Лидер добавил, что в стране также активно развиваются IT-технологии и компании, при этом отметив, что государство будет содействовать развитию данной отрасли.

Как писал News.ru, Зеленский считает, что Конституционный суд страны одобрит его указ о роспуске парламента.