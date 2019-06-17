Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что брендом страны, помимо сельского хозяйства, шахт и металлургии, являются «очень красивые люди, особенно женщины».
<...> туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины, — цитирует его слова
РИА Новости.
Лидер добавил, что в стране также активно развиваются IT-технологии и компании, при этом отметив, что государство будет содействовать развитию данной отрасли.
Как писал News.ru, Зеленский считает, что Конституционный суд страны одобрит его указ о роспуске парламента.