https://static.news.ru/photo/42ce11bc-a879-11e9-8133-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны. Нововведения касаются случаев введения военного положения.

В частности, речь идёт о направлении военнослужащих в населённые пункты с целью формирования военной администрации. При этом они не исключаются из списков личного состава.

Сроки выслуги лет для младшего и старшего офицерского состава во время войны теперь устанавливаются «в день и время прекращения боевых действий». Указ Зеленского опубликован на официальном сайте президента Украины.

Ранее News.ru писал, что свыше 35% жителей Украины выразили надежду на то, что президент Владимир Зеленский изменит ситуацию в стране к лучшему. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Институтом анализа и прогнозирования.