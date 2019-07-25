После успеха на парламентских выборах в созданной Владимиром Зеленским партии «Слуга народа» не исключают проведение ещё одного досрочного голосования уже этой осенью — на местах. Такой шаг помог бы команде президента развить успех и добиться «полной перезагрузки власти», сменив мэров и депутатов сельских, поселковых, городских, районных и областных советов. Однако на этом пути есть ряд препятствий: политическое — оппоненты однозначно будут трактовать это решение как попытку узурпировать власть, конституционное — по основному закону страны местные выборы придётся проводить уже через год — в 2020 году, имиджевое — чистка рядов может спровоцировать неожиданные альянсы региональных чиновников с парламентской оппозицией.
Публично в пропрезидентской партии пока нет единой позиции по местным выборам. Но ряд источников украинских СМИ сообщают, что в офисе президента (реорганизованная АП) уже принято положительное решение — сейчас идёт согласование юридического обоснования внеочередных выборов. Причина — партийцы хотели бы развить успех: на досрочных выборах в Раду «Слуга народа» получила большинство как по партспискам, так и по мажоритарке, причём по одномандатным округам её кандидаты обошли многих представителей местной элиты. В итоге за один год президент и его команда могут радикально обновить вертикаль власти, заручиться поддержкой своих представителей на парламентском и местном уровнях. Это возможно, пока партия имеет высокий рейтинг и пока не испортила имидж непопулярными у населения решениями.
Как отмечает «Страна.ua», мэр Днепра Борис Филатов выступил 22 июля с экстренным заявлением-обращением к президенту о назначении досрочных местных выборов не просто так: он уже узнал о принятом решении и, учитывая
Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно, потому что завтра утром надо работать... Все ставят вопросы относительно местных выборов. Вам интересно? Не расслабляйтесь, — сказал он.
Ранее представитель президента в парламенте и идеолог партии президента Руслан Стефанчук в эфире телеканала ICTV также заявлял, что в команде Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления «для эффективной перезагрузки всей системы власти». В то же время лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков 23 июля отметил, что, «вероятнее всего, выборы состоятся уже в 2020 году, но многое будет зависеть в том числе и от местных органов власти» (цитата по ТСН).
Немало чиновников на местах работают неэффективно, не развивают общины, неэффективно используют ресурсы, в частности в рамках децентрализации, — пояснил он.
Разброс мнений может объясняться не только разногласиями внутри партии, но и, как отмечает украинский «Обозреватель», попыткой «такими неоднозначными заявлениями прощупать почву и определить настроения украинцев, а также политических оппонентов».
Последние предсказуемо выступают против осеннего перезапуска местной власти, который так или иначе будет отличаться от досрочных парламентских выборов формализмом — если осенью 2019 провести досрочные местные выборы, то очередные будут всё равно в октябре 2020. Против выступили, например, партия «Голос» Святослава Вакарчука и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (глава политсовета партии — Виктор Медведчук, с которым перед выборами в Раду демонстративно встречались премьер и президент России). Их мотив — сначала нужно следующие 12 месяцев следить за работой нового парламента и только потом принимать решения.
Впрочем, в экспертной среде не исключают промежуточного варианта, неким образом схожего с действиями турецких властей в Стамбуле: после победы на муниципальных выборах кандидата от Республиканской народной партии Экрема Имамоглу Высший избирательный совет, рассматривавший возражения правящей партии Реджепа Тайипа Эрдогана, отозвал мандат и назначил перевыборы. Однако кандидат от Партии справедливости и развития не смог выиграть и во второй раз и тем самым лишил президента Турции надежды взять под контроль финансовые потоки 20-миллионного культурного и медийного центра страны. Команда Зеленского также может решиться на радикальный шаг — провести внеочередные выборы для того, чтобы взять под контроль крупные города.
Как отметил в разговоре с News.ru заместитель главы Украинского института анализа и менеджмента (Киев) Кирилл Молчанов, Зеленский вполне может пойти на половинчатый вариант — только мэрские выборы.