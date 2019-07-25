После успеха на парламентских выборах в созданной Владимиром Зеленским партии «Слуга народа» не исключают проведение ещё одного досрочного голосования уже этой осенью — на местах. Такой шаг помог бы команде президента развить успех и добиться «полной перезагрузки власти», сменив мэров и депутатов сельских, поселковых, городских, районных и областных советов. Однако на этом пути есть ряд препятствий: политическое — оппоненты однозначно будут трактовать это решение как попытку узурпировать власть, конституционное — по основному закону страны местные выборы придётся проводить уже через год — в 2020 году, имиджевое — чистка рядов может спровоцировать неожиданные альянсы региональных чиновников с парламентской оппозицией.

Публично в пропрезидентской партии пока нет единой позиции по местным выборам. Но ряд источников украинских СМИ сообщают, что в офисе президента (реорганизованная АП) уже принято положительное решение — сейчас идёт согласование юридического обоснования внеочередных выборов. Причина — партийцы хотели бы развить успех: на досрочных выборах в Раду «Слуга народа» получила большинство как по партспискам, так и по мажоритарке, причём по одномандатным округам её кандидаты обошли многих представителей местной элиты. В итоге за один год президент и его команда могут радикально обновить вертикаль власти, заручиться поддержкой своих представителей на парламентском и местном уровнях. Это возможно, пока партия имеет высокий рейтинг и пока не испортила имидж непопулярными у населения решениями.

Как отмечает «Страна.ua», мэр Днепра Борис Филатов выступил 22 июля с экстренным заявлением-обращением к президенту о назначении досрочных местных выборов не просто так: он уже узнал о принятом решении и, учитывая результат «Слуги народа» в Днепропетровской области — 56,7%, решил сыграть на опережение, чтобы остаться у власти. Накануне Владимир Зеленский во время выступления в штабе партии не исключил проведение внеочередных местных выборов.

president.gov.ua

Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно, потому что завтра утром надо работать... Все ставят вопросы относительно местных выборов. Вам интересно? Не расслабляйтесь, — сказал он.

Ранее представитель президента в парламенте и идеолог партии президента Руслан Стефанчук в эфире телеканала ICTV также заявлял, что в команде Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления «для эффективной перезагрузки всей системы власти». В то же время лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков 23 июля отметил, что, «вероятнее всего, выборы состоятся уже в 2020 году, но многое будет зависеть в том числе и от местных органов власти» (цитата по ТСН).

Немало чиновников на местах работают неэффективно, не развивают общины, неэффективно используют ресурсы, в частности в рамках децентрализации, — пояснил он.

Разброс мнений может объясняться не только разногласиями внутри партии, но и, как отмечает украинский «Обозреватель», попыткой «такими неоднозначными заявлениями прощупать почву и определить настроения украинцев, а также политических оппонентов».

Последние предсказуемо выступают против осеннего перезапуска местной власти, который так или иначе будет отличаться от досрочных парламентских выборов формализмом — если осенью 2019 провести досрочные местные выборы, то очередные будут всё равно в октябре 2020. Против выступили, например, партия «Голос» Святослава Вакарчука и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (глава политсовета партии — Виктор Медведчук, с которым перед выборами в Раду демонстративно встречались премьер и президент России). Их мотив — сначала нужно следующие 12 месяцев следить за работой нового парламента и только потом принимать решения.

Впрочем, в экспертной среде не исключают промежуточного варианта, неким образом схожего с действиями турецких властей в Стамбуле: после победы на муниципальных выборах кандидата от Республиканской народной партии Экрема Имамоглу Высший избирательный совет, рассматривавший возражения правящей партии Реджепа Тайипа Эрдогана, отозвал мандат и назначил перевыборы. Однако кандидат от Партии справедливости и развития не смог выиграть и во второй раз и тем самым лишил президента Турции надежды взять под контроль финансовые потоки 20-миллионного культурного и медийного центра страны. Команда Зеленского также может решиться на радикальный шаг — провести внеочередные выборы для того, чтобы взять под контроль крупные города.

Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как отметил в разговоре с News.ru заместитель главы Украинского института анализа и менеджмента (Киев) Кирилл Молчанов, Зеленский вполне может пойти на половинчатый вариант — только мэрские выборы.