https://static.news.ru/photo/dd19e858-a0c3-11e9-b1b3-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Дональд Туск Фото: Администрация Президента Украины/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении председателя Европейского совета Дональда Туска посетил разрушенный мост возле Станицы Луганской.

Сооружение было повреждено украинскими вооружёнными силами, передаёт агентство « Луганскинформцентр ».

В зоне ответственности ЛНР данный мост, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец, является единственным официально работающим пунктом пропуска. Пешее движение по нему осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам.

Движение транспорта по сооружению, которое власти самопровозглашённой республики не раз предлагали восстановить, в настоящее время невозможно, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее пресс-служба Зеленского сообщила, что Туск и украинский лидер посетят Станицу Луганскую. В ходе мероприятия политики заслушают доклад военных о ситуации в зоне проведения операции объединённых сил.