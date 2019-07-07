Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Дональд Туск Фото: Администрация Президента Украины/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении председателя Европейского совета Дональда Туска посетил разрушенный мост возле Станицы Луганской.

Сооружение было повреждено украинскими вооружёнными силами, передаёт агентство «Луганскинформцентр».

В зоне ответственности ЛНР данный мост, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец, является единственным официально работающим пунктом пропуска. Пешее движение по нему осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам.

Движение транспорта по сооружению, которое власти самопровозглашённой республики не раз предлагали восстановить, в настоящее время невозможно, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ранее пресс-служба Зеленского сообщила, что Туск и украинский лидер посетят Станицу Луганскую. В ходе мероприятия политики заслушают доклад военных о ситуации в зоне проведения операции объединённых сил.

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