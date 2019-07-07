Президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении председателя Европейского совета Дональда Туска посетил разрушенный мост возле Станицы Луганской.
Сооружение было повреждено украинскими вооружёнными силами, передаёт агентство «
В зоне ответственности ЛНР данный мост, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец, является единственным официально работающим пунктом пропуска. Пешее движение по нему осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам.
Движение транспорта по сооружению, которое власти самопровозглашённой республики не раз предлагали восстановить, в настоящее время невозможно, передаёт
Как писал News.ru, ранее пресс-служба Зеленского сообщила, что Туск и украинский лидер посетят Станицу Луганскую. В ходе мероприятия политики заслушают доклад военных о ситуации в зоне проведения операции объединённых сил.