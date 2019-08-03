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Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о ценах на хлеб в стране за первое полугодие 2019 года. Хлебная корзина украинцев подорожала на 9%, до 76,6 гривны ($3,02), сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он добавил, что цена килограмма пшеничного хлеба из муки высшего сорта за полгода выросла на 11%, килограмма ржаного и пшеничного хлеба из муки первого сорта — на 9%. По словам...