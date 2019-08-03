https://static.news.ru/photo/d48ed5f6-b5d9-11e9-a06a-fa163e074e61_660.jpgПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визовый режим для некоторых государств, жители которых приезжают в страну для лечения.
Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, для того чтобы отменить для них визовый режим, — цитирует лидера агентство «Укринформ».
Заявление он сделал 3 августа на совещании по развитию медицинского туризма.
Ранее News.ru писал, что Украина подписала соглашение об отмене визового режима с карибским островным государством Доминика. Документ подразумевает безвизовый въезд, транзит и нахождение на территории другой стороны не более 90 дней в течение 180 дней.