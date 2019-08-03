Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визовый режим для некоторых государств, жители которых приезжают в страну для лечения.

Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, для того чтобы отменить для них визовый режим, — цитирует лидера агентство «Укринформ».

Заявление он сделал 3 августа на совещании по развитию медицинского туризма.

Ранее News.ru писал, что Украина подписала соглашение об отмене визового режима с карибским островным государством Доминика. Документ подразумевает безвизовый въезд, транзит и нахождение на территории другой стороны не более 90 дней в течение 180 дней.

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