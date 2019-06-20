https://static.news.ru/photo/9a7ffb72-9367-11e9-b572-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Восстановление Донбасса обойдётся Украине в 300 млрд гривен ($11,4 млрд). Таковы оценки экономистов, заявил президент страны Владимир Зеленский.

При этом, отметил он, власти уже работают над тем, чтобы наладить нормальную жизнь в этом регионе.

Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем, — цитирует Зеленского РИА Новости .

По словам украинского лидера, задача властей — продемонстрировать жителям самопровозглашённых республик «преимущества жизни в единой, свободной и независимой Украине». Для этого, уточнил он, необходимо создать комфортные условия для пересечения линии разграничения, построить новые дороги, а также развивать социальную сферу и экономику.

Зеленский также напомнил, что одним из приоритетов его работы является прекращение конфликта в Донбассе. Однако, признал он, в этом вопросе «нет простых решений».

Ранее, как писал News.ru, экс-президент Украины Пётр Порошенко допустил, что его страна откажется от претензий на Крым. По мнению политика, новое украинское руководство может признать полуостров российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.