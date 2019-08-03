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Будущий народный депутат от партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского Богдан Ярёменко намерен предложить изменения в уголовный кодекс страны. Речь идёт о введении ответственности за сепаратные переговоры с Россией без надлежащих полномочий.

Политик заявил, что партия выступает за сокращения влияния государства на разные сферы жизни общества, однако во внешней политике и обороне власти должны действовать чётко, жёстко и уверенно. При этом он...