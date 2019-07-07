https://static.news.ru/photo/9f283c3c-a066-11e9-aa91-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что президент страны Владимир Зеленский не понимает мотивов США в противодействии строительству «Северного потока — 2». По его словам, обращение украинского лидера к американскому президенту Дональду Трампу показывает отчаяние Киева в этом вопросе.

Так Дудчак в интервью RT прокомментировал заявление Зеленского о том, что глава Белого дома либо остановит «Северный поток — 2», либо решит вопрос в пользу Украины.

Соединённые Штаты действительно выступают против строительства «Северного потока — 2». Но дело не только в этом. США не заинтересованы в транзите российского газа и через Украину. Стратегическая цель американцев — завалить Европу собственным газом, — объяснил экономист.

По его мнению, Зеленский уже смирился с невозможностью остановить строительство газопровода и лишь пытается добиться помощи США в сохранении хоть какого-то транзита газа. Это возможно, но уже не в прежних объёмах, уверен Дудчак.

Ранее News.ru сообщал, что «Северный поток — 2» способен предотвратить газовый кризис в Европе. С ним она может столкнуться уже ближайшей зимой в случае прекращения транзита газа через территорию Украины. Такое мнение высказал экономист и бывший сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар. По его словам, европейские лидеры должны наладить диалог с Зеленским и подтолкнуть его к компромиссу с Россией.