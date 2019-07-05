Нефтеперерабатывающий завод PCK в немецком городе Шведте, рядом с польской границей, временно прекратил принимать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» из-за технического сбоя. Несмотря на инцидент, предприятие продолжает функционировать, так как налажено альтернативное снабжение «чёрным золотом» — через порт Ростока, сообщил представитель компании Shell.
Мы поддерживаем контакт с поставщиком и операторами трубопровода, чтобы прояснить возможные причины и устранить проблему, — цитирует заявление Shell портал Handelsblatt.
В фирме добавили, что, как и в апреле 2019 года, проверка показала «слегка завышенную концентрацию» органических хлоридов.