https://static.news.ru/photo/10220606-9f37-11e9-ae2d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: DPA/TAСС

Нефтеперерабатывающий завод PCK в немецком городе Шведте, рядом с польской границей, временно прекратил принимать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» из-за технического сбоя. Несмотря на инцидент, предприятие продолжает функционировать, так как налажено альтернативное снабжение «чёрным золотом» — через порт Ростока, сообщил представитель компании Shell.

Мы поддерживаем контакт с поставщиком и операторами трубопровода, чтобы прояснить возможные причины и устранить проблему, — цитирует заявление Shell портал Handelsblatt .

В фирме добавили, что, как и в апреле 2019 года, проверка показала «слегка завышенную концентрацию» органических хлоридов.

На НПЗ в Германии российская нефть стала поступать через польский порт Гданьск, который в марте принял 850 тысяч т топлива, в мае — больше 2 млн тонн.

Как писал News.ru, ранее стало известно, что отгрузка соответствующей ГОСТу российской нефти начата по ветке Унеча — Полоцк-1 на НПЗ «Нафтан» в Белоруссии. До этого «Транснефть» заявила, что полностью восстановила деятельность трубопровода «Дружба».