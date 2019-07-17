https://static.news.ru/photo/32feb3f4-a8a6-11e9-98a9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Предприятие по переработке жидких ядерных отходов заработало на территории Чернобыльской АЭС.

В первую неделю работы завода было переработано свыше 2,7 т таких отходов. По словам специалистов, процесс проходит в несколько стадий. В конечном итоге жидкие отходы преобразуются в твёрдые и после выдержки захораниваются.

В настоящее время предприятие поэтапно выходит на проектную мощность. Предполагается, что в сутки оно будет перерабатывать 42 бочки отходов ёмкость в 200 л, а в год – 10,5 тысячи бочек, сообщается на странице государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Как ранее писал News.ru, возрождению интереса к ЧАЭС способствовал американский сериал «Чернобыль». Непосредственные участники ликвидации аварии на станции неоднократно критиковали создателей фильма за слишком вольную интерпретацию х событий. Так, бывший директор станции Игорь Грамотки заявил, что ликвидаторы работали в тяжелейших условиях и не позволяли себе распивать спиртное, как это показано в сериале.