https://static.news.ru/photo/97b60bb8-9d06-11e9-b9f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что его подзащитный намерен обжаловать решение суда о продлении меры пресечения.

Ранее Подольский районный суд Киева не нашёл оснований для освобождения Вышинского и продлил ему срок ареста. Согласно решению, под стражей журналист останется до 19 сентября. Следующее заседание по его делу состоится 16 сентября.

Это не окончательное решение. Со стороны защиты будет подана апелляционная жалоба, — сказал юрист.

Доманский отметил, что сторона обвинения 16 сентября обязана будет обеспечить явку свидетелей. Кроме того, он подчеркнул, что вопрос обмена заключенными не находится в юридической плоскости, передаёт « Интерфакс» .

Главный редактор РИА Новости Украина Ввышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года из-за подозрений в государственной измене.

Как писал News.ru, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что приложит все усилия для освобождения Кирилла Вышинского.