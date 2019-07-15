https://static.news.ru/photo/b9d97b70-a707-11e9-9d17-fa163e074e61_1024.jpg Кирилл Вышинский Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подольский районный суд Киева в очередной раз перенёс заседание по делу главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.

Причиной переноса послужило то, что судьи к моменту начала заседания находились в совещательной комнате. Рассмотрение дела назначено на 19 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Ранее News.ru писал, что в Генпрокуратуре Украины допустили возможность освобождения журналиста из-под стражи 15 июля. По мнению пресс-секретаря главы ведомства Ларисы Сарган, этому могут способствовать решение КС страны и разговор между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.