Подольский районный суд Киева в очередной раз перенёс заседание по делу главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.
Причиной переноса послужило то, что судьи к моменту начала заседания находились в совещательной комнате. Рассмотрение дела назначено на 19 июля, сообщает
Ранее News.ru писал, что в Генпрокуратуре Украины допустили возможность освобождения журналиста из-под стражи 15 июля. По мнению пресс-секретаря главы ведомства Ларисы Сарган, этому могут способствовать решение КС страны и разговор между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.