https://static.news.ru/photo/c2179794-a7b7-11e9-852c-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на посту главы государства в мае текущего года заработал $486, а в июне — $1075. По данным Госуправления делами, с дохода политика уплачены налоги и сборы.

Заработная плата президенту Украины Владимиру Зеленскому в мае 2019 с момента вступления на пост начислена в размере должностного оклада — 12 727,27 гривны (489 долларов. — Ред.), в июне 2019-го — 28 000,00 гривен (1075 долларов. — Ред.). Другие составляющие заработной платы (надбавки, премии и т. д.) президенту Украины не установлены, — цитирует ведомство портал УНН .

16 июля текущего года в Донецке началась массовая акция в поддержку петиции главе Незалежной «Выбор Донбасса». На улицы города вышли около трёх тысяч человек.

Они принесли с собой плакаты с требованиями предоставить Донбассу особый статус, отправить в тюрьму экс-президента Петра Порошенко и олигарха Игоря Коломойского, а также вернуть пенсии, писал News.ru.