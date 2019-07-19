Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Избирательные участки на внеочередных выборах в Верховную раду Украины посетили 36,59% граждан с правом на участие в голосовании, сообщили в ЦИК страны. Информация актуальна на 16:00 по местному времени (совпадает с московским).

Информация была уточнена после обработки данных с 198 из 199 избирательных округов, сообщается на сайте ведомства. Наибольшее количество избирателей было зафиксировано в Черниговской области, а наименьшее — в Закарпатской. Выборы...