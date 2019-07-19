Члены избирательной комиссии на одном из участков в Мелитополе Запорожской области подписали протоколы подсчёта голосов избирателей до их заполнения. По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Украины, возбуждено уголовное дело.
Работников избиркома обвиняют в предоставлении ложных сведений в орган ведения государственного реестра избирателей или фальсификации избирательных документов, передаёт
Ранее News.ru писал, что полиция Украины возбудила 33 дела из-за нарушений, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду. Силовики также составили 41 административный протокол, рассказал советник главы МВД Иван Стойко.