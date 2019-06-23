https://static.news.ru/photo/6145902c-9544-11e9-abd2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Evguenii Matveev/Russian Look

Украинская компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците газа в своих хранилищах.

Запасы газа на данный момент составляют 152 млн кубометров при месячной потребности страны в 240 млн. Отсутствие предложений привело к тому, что «Укртрансгаз» не смог провести тендеры на закупку 880 млн кубометров газа, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко инициировала возбуждение уголовного дела об искусственном доведении газотранспортной системы (ГТС) страны до банкротства. На сегодняшний день она требует от президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), так как есть вероятность остановки транзита российского газа с 24 июня.