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Омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова обратилась к мировому сообществу с призывом оказать влияние на Киев. Она потребовала не допустить ухудшения гуманитарной ситуации в Донбассе.

Морозова отметила, что со стороны украинских силовиков за последние несколько дней были зафиксированы нарушения 13 дополнительного протокола к Женевским конвенциям. Он касается защиты жертв немеждународных конфликтов. Кроме того, украинская сторона...