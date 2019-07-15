https://static.news.ru/photo/295a5e36-a732-11e9-9f6d-fa163e074e61_1024.jpgМария ЗахароваФото: Сергей Булкин/News.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсолютным безумием суд над главой портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, которому, по её словам, до сих пор не предъявлено конкретных обвинений.
Уже кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности для продвижения своей политической карьеры — а в данном случае, наверное, политического выживания, — всем остальным на Украине понятно, что это фарс, это абсурд, это какое-то абсолютное безумие держать человека без каких-либо конкретно к нему претензий, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил надежду, что Вышинского освободят по итогам судебного слушания, которое состоится в Киеве 19 июля.
Журналиста арестовали в мае 2018 года. Его подозревают в государственной измене. Кроме того, главному редактору портала вменяют поддержку самопровозглашённых республик Донбасса. По украинским законам Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.