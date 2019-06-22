https://static.news.ru/photo/8222c506-946a-11e9-8ef8-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет на полёты российской авиации в Грузию. По её словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили вместо того, чтобы выступить с заявлением о гарантиях безопасности в стране, обвинила в протестах Россию.

В итоге Москва рекомендовала россиянам не посещать Грузию и прервала воздушное сообщение с Тбилиси. Туристический кластер закавказского государства несёт издержки, написала Захарова на своей странице в Facebook .

А самое страшное — все вдруг увидели, что в 2019 году в Грузии, в самом её сердце, люди готовы убивать не врагов, а друг друга, просто потому что не могут сдержать эмоций, и закон им не писан! Повеяло чем-то первобытным и страшным, — говорится в её сообщении.

Захарова отметила, что политики Грузии сами создали такую ситуацию, а обвинения почему-то предъявляются России.

Ранее News.ru сообщал, что российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается летать в Грузию. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности России и её граждан. Глава государства также постановил «рекомендовать туроператорам и турагентам» на время запрета воздерживаться от продажи туров в Грузию.