https://static.news.ru/photo/c113224e-8739-11e9-a6cc-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отзыв Украиной своего посла в Совете Европы. Это произошло после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.

Дипломат в свойственной ей ироничной манере предложила украинским властям отозвать для консультаций своего дипломата не в Киев, а сразу в Вашингтон. По её мнению, именно там сидят реальные консультанты, всецело влияющие на нынешнюю украинскую внешнюю политику.

Если посол поедет в Киев, то консультироваться там не с кем. Лучше сразу в Вашингтон, хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала, — отметила Захарова в своём Facebook.

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. После чего РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в организации.

Ранее стало известно, что Украина отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации, заявил во вторник глава МИДа Павел Климкин, писал News.ru.