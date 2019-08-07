https://static.news.ru/photo/b2e45a86-b96f-11e9-9fa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mateusz Slodkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.

Как передаёт радиостанция RMF FM , арестованы 24 из 26 задержанных. Суд не стал заключать под стражу двух человек по семейным причинам и по состоянию здоровья.

Как писал News.ru, возле торгового центра М1 на проспекте Мира в Кракове были задержаны 26 мужчин кавказского происхождения. При обысках у них обнаружили слезоточивый газ, огнестрельное и холодное оружие, топоры и бейсбольные биты.

Согласно информации российского консульства в Кракове, среди задержанных десять россиян. Отмечается, что конфликт возник на почве попытки передела нелегального рынка сигарет.