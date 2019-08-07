Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
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Как писал News.ru, возле торгового центра М1 на проспекте Мира в Кракове были задержаны 26 мужчин кавказского происхождения. При обысках у них обнаружили слезоточивый газ, огнестрельное и холодное оружие, топоры и бейсбольные биты.
Согласно информации российского консульства в Кракове, среди задержанных десять россиян. Отмечается, что конфликт возник на почве попытки передела нелегального рынка сигарет.