Команда президента Владимира Зеленского показательно избавляется от прошлого наследия, но пока это лишь демонстрация желания. Сначала «ЗеКоманда» озаботилась необходимостью ликвидации госконцерна «Укроборонпром», однако сейчас склоняется лишь к довольно условному его реформированию. Теперь у Зеленского заявляют о реструктуризации неотъемлемого «репрессивного» инструмента президента Украины — Службы безопасности Украины. Эксперты уверены: новая власть не пойдёт на радикальный ребрендинг ведомства, лишь перетасует кадры и перераспределит финансовые потоки.

СБУ будет реформирована коренным образом — ведомство должно усилить контрразведывательную деятельность и не выполнять несвойственные ему функции, заявил украинскому «24 каналу» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов. То есть борьба со шпионской деятельностью на Украине — это ключевая функция, которую они должны выполнять. Другие функции, которые не присущи ей — экономика, борьба с коррупцией, — это искусственные временные функции, которые нужно убирать. Александр Данилюк секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

Данилюк сообщил: президент Владимир Зеленский придерживается аналогичного мнения. Ранее заместитель главы офиса президента (реорганизованная АП) Руслан Рябошапка заявлял о необходимости принятия нового закона «О Службе безопасности Украины» и введения контроля за спецслужбой со стороны парламента.

Реформирование «избушки», как называют службу её сотрудники, — важная задача для Зеленского как с точки зрения дальнейшей реструктуризации вертикали госвласти, так и с точки имиджа: то, о чём сейчас говорит Данилюк и представители офиса президента, клятвенно обещал сделать ещё Пётр Порошенко.

Возможно, разговоры о назревших изменениях в СБУ появились неслучайно. В украинской экспертной среде сейчас довольно популярно мнение о том, что решение о задержании 25 июля российского танкера Neyma СБУ принимала в обход президента и вовсе не из-за того, что судно принимало участие в Керченском инциденте 2018 года — по некоторой информации, использовалось российскими военными для блокирования хода кораблей ВМСУ.

По первой версии, которая циркулирует в украинских СМИ и соцсетях, ряд руководителей службы отдавал приказ, исходя из чисто корыстных и «бартерных» побуждений — российские силовики накануне задержали судно Lizori под молдавским флагом и с экипажем из граждан Украины, принадлежавшее курируемой СБУ компании. По второй версии, СБУ провели провокацию в пику Зеленскому, чтобы сделать невозможным компромисс (пусть и закулисный) с Москвой.

Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Симптоматично, что 25 июля в брюссельском издании Politico появилась статья о том, что «коррумпированное шпионское агентство», лояльное прежнему президенту, проверяет Зеленского на прочность. Автор называл СБУ крупнейшей разведслужбой в Европе, численность которой в восемь раз превышает британскую контрразведку MI-5. Реформирование СБУ поспособствует сближению Украины с Западом, поскольку ЕС и США уже давно настаивают на необходимости провести серьезные изменения в спецслужбе, чьи сотрудники, наделённые широкими полномочиями, например, «уничтожают местный бизнес», заключало Politico.

Как отмечают опрошенные News.ru эксперты, CБУ на протяжении всего периода независимости Украины постепенно превращалась из правопреемницы упраздненного в 1991 году Комитета государственной безопасности УССР в бизнес-ориентированное ведомство. При Порошенко «избушка» окончательно стала инструментом, позволяющим проводить рейды и заводить уголовные дела, в общем — получать выгоду за счёт давления на другие ведомства, министерства, бизнес-структуры, олигархат. При этом Порошенко, видимо, для подстраховки и противовеса СБУ даже Службу внешней разведки ориентировал на решение задач внутри страны.

Очевидно, условному Западу не очень нравились действия Порошенко по узурпации власти. Последние годы правления экс-президента были отмечены постоянными напоминаниями зарубежных политиков о необходимости реформирования СБУ.

Важно как можно быстрее сделать так, чтобы СБУ сосредоточилась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту её деятельность, которая поручена (другим) правоохранительным органам, — отмечал глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.

nabu.gov.ua

Кроме того, через Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое, как неоднократно отмечали украинские СМИ, связано с американским ФБР, Запад поддерживал в тонусе украинские силовые ведомства и политическую элиту, а главное — пытался не столько реформировать СБУ, сколько вывести службу из-под контроля Порошенко.

Если провести эту реформу, ни президент, ни политики не смогут давать СБУ личных указаний. Но первые лица государства хотят продолжать использовать СБУ как «пугало». Это основная причина, по которой реформы не были проведены ни при предыдущем президенте, ни при этом, — комментировал весной 2017-го экс-глава СБУ Николай Маломуж порталу LIGA.net намерения Порошенко завершить реструктуризацию ведомства в 2020-м.

Именно НАБУ проводило резонансные расследования против сына главы МВД Авакова и предприятий Порошенко, которые якобы продавали бронемашины армии с трёхкратной накруткой. Противостояние ведомств носило, очевидно, намеренно публичный характер: то Служба безопасности Украины обвиняла НАБУ в провокации взятки, то НАБУ обвиняло Генпрокуратуру и СБУ в срыве секретной операции по выявлению коррупции в Госмиграционной службе, а также в обысках конспиративных квартир и жилья сотрудников НАБУ.

Впрочем, в экспертной среде сомневаются, что при Зеленском СБУ ждёт кардинальное реформирование. Сейчас команда нового президента занимается в основном перетасовкой лиц в госведомствах: в принципе это вызывает отклик у населения, поскольку при Порошенко там были собраны настолько одиозные личности, что дальше было некуда, отмечает News.ru политолог Александр Дудчак.