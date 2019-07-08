Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на идею телемоста «Нам надо поговорить» между «Россией 24» и украинским каналом NewsOne, по факту принадлежащему куму российского президента Виктору Медведчуку. Он назвал это дешёвым и опасным предвыборным ходом, который должен разделить украинцев на два лагеря. Медведчук последнее время активно готовится к досрочным выборам в Раду как глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Политик пытается активно расширить свой электорат и предстать миротворцем, отобрав это амплуа у президента и созданной им партии. Последовавшее за обращением Зеленского объявление NewsOne об отмене телемарафона играет лишь на руку Медведчуку.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей станице в Facebook видеообращение к украинцам и к российскому коллеге Владимиру Путину. По его мнению, «этот трюк» с телемостом даст Москве возможность заявлять на международной арене, что она готова к диалогу, обвинять Киев в препятствовании и требовать снятия санкций.

Одному лагерю политики скажут: «Конечно, давайте поговорим, мы же братские народы. Подумаешь — тысячи погибших наших ребят». Второй лагерь политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы, — пояснил Зеленский.

В итоге украинский лидер предложил президенту России Владимиру Путину «поговорить», обсудить, «чей Крым и кого там нет на Донбассе», и отметил, что встречу можно провести в Минске.

Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, — сказал он, тем самым, по сути, предложив расширить Минский формат за счёт участия США и Великобритании.

Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спустя полтора часа после публикации обращения NewsOne отменил намеченный на 12 июля телемарафон. В качестве причины названы угрозы прямой физической расправы с журналистами.

Зеленскому уже не в первый раз приходится реагировать на инициативы Медведчука. Так, 27 июня в Минске глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» встретился с Денисом Пушилиным и Александром Пасечником — главами ДНР и ЛНР. Как писал News.ru, в ходе встречи они обсудили выполнение Минских соглашений, включая обмен пленными по принципу «всех на всех», закон об амнистии, снятие экономической блокады с республик, а также договорились о выдаче Луганском Киеву четырёх граждан Украины. По словам Медведчука, он обратился к Пушилину и Пасечнику с просьбой согласовать обмен пленными, поскольку действующий президент Украины Владимир Зеленский «для этого ничего не делает». В тот же день Зеленский собрал экстренный брифинг и заявил, что в переговорах Украины и России не должно быть посредников. Он порекомендовал спросить у Медведчука, которого ранее официально отстранили от переговоров с Донбассом и Москвой, почему вопрос об обмене пленными и перемирии в Донбассе поднимается «накануне парламентских выборов».

Однако в этой ситуации Медведчук продолжает перехватывать инициативу у действующей власти. Представители подконтрольного ему канала смело сравнивали телемост со знаковым телемостом 1986 года между СССР и США «Москва — Космос — Калифорния» и заявляли, что «около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией», отмечает украинский ТСН. При такой раскрутке и встречных контраргументах оппонентов «Оппозиционная платформа — За жизнь» всё равно получит дивиденды: при срыве телемоста Медведчук и его команда сможет сделать упор на «ястребином» курсе Киева и якобы слабых позициях Зеленского, продолжат позиционировать себя как сила, которая делает реальные шаги к примирению с Москвой, а не устанавливает монополию на молчание.

Инициатива телемоста не нова и в украинской политической действительности: эфиры с народными республиками Донбасса делал «17 канал» (интернет-проект журналистов, выступающих за свободу слова), который, что показательно, под давлением вынужден был прекратить своё вещание. Резко против проведения нынешнего телемоста 12 июля выступал широкий спектр политических сил: от представителей старой элиты — сторонников экс-президента Петра Порошенко — до националистов. «Страна.UA» называла телемост серьёзным экзаменом для власти, поскольку в такой ситуации необходимо реагировать на ситуацию либо по закону (в том числе и на весьма вероятную атаку националистов), либо пойти у них на поводу, по сути, возглавить давление на NewsOne и показать, что диалог с Россией невозможен.

Публичное обращение Зеленского, подкреплённое, возможно, давлением администрации президента на канал, вряд ли можно назвать выходом, хотя никак не ответить на развитие ситуации ему было нельзя. Он в очередной раз повторил идею собраться в расширенном формате и в ситуации с телемарафоном откровенно «перевёл стрелки» на Кремль, чтобы не дать себя обвинить в «пророссийскости». Какова реальная причина отмены телемоста — пока не ясно, но очевидно, что журналисты телеканала и раньше сталкивались с угрозами националистов.