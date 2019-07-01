Празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне, похоже, может стать мероприятием, которое позволит России наладить контакты с западными странами. Вслед за президентом Дональдом Трампом приглашением приехать в Москву в следующем году активно заинтересовался французский лидер Эммануэль Макрон, который уже выразил намерение в ближайшие недели провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В центре внимания двух президентов, как ожидается, будет украинский кризис.

Да, я буду там, — заявил хозяин Елисейского дворца, комментируя торжества в Москве по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне.

Заявление прозвучало в репортаже, который был показан в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

Господин Путин меня пригласил, и я приеду, — сказал глава французского государства и признал, что празднование этой даты важно для Франции. — Мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто оказывал сопротивление.

Приглашение французскому лидеру было сделано «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Японии. Президенты РФ и Франции провели обстоятельные переговоры в резиденции Путина, которую он занимал в дни встречи G20. Беседа Путина и Макрона прошла в приятельском духе. Увидев российского коллегу, президент Франции встретил его улыбкой, по-русски сказав «привет». Президенты обращались во время разговора к друг другу на «ты».

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Париже считают важным и нужным вести диалог с российским руководством по всем насущным проблемам — для того, чтобы выстроить новую архитектуру доверия и безопасности. Выступая на пресс-конференции в Японии, Макрон, в частности, заявил, что с Россией «абсолютно необходимо работать и вести обсуждение». Глава французского государства подчеркнул, что именно к этому он стремится с первых недель своего президентства. Макрон напомнил, что именно с этой целью он выдвинул в 2017 инициативу пригласить Владимира Путина в Версальский дворец.

Мы инициировали тогда «Трианонский диалог», касающийся культурной и интеллектуальной сферы, — обратил внимание президент Франции, напомнив также про «целый ряд совместных акций и форумов».

На этом фоне французский президент сообщил, что в сентябре этого года впервые за долгое время будет разморожен механизм обмена мнениями в формате «два плюс два» (встречи министров иностранных дел и обороны двух государств). Также была достигнута договоренность провести переговоры на уровне президентов в самое ближайшее время. Центральной темой должен стать украинский кризис. С формальной стороны такая интенсификация контактов на высшем уровне вполне объяснима: в этом году Франция председательствует в «Большой семерке». Как ожидается, 24-26 августа она примет у себя в Биаррице встречу лидеров. В связи с этим власти Пятой республики чувствуют свою ответственность за то, чтобы привлечь Россию к сотрудничеству во всех формах «по основным вопросам, касающимся дестабилизации и конфликтов в мире».

Council of Europe Parliamentary/Global Look Press

В Елисейском дворце говорят, что нельзя закрывать дверь для переговоров, однако предостерегают от того, чтобы подозревать Париж в желании возродить формат «Восьмерки», который перестал существовать из-за исключения российской стороны. Такие подозрения, кстати говоря, уже появились.

В экспертной среде считают намерение Франции сохранять контакты с Россией естественным.

Когда Эммануэль Макрон был избран президентом, он сразу расставил все акценты, — заявила в разговоре с News.ru руководитель Центра евро-атлантических исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД России Татьяна Зверева. — В мае 2017 года состоялся официальный визит российского президента Владимира Путина в Париж, было четко показано, что Россия является важным партнером и важным собеседником. Несмотря на действие взаимных санкций, а также на то, что не по всем вопросам позиции сторон совпадали, Макрон всегда демонстрировал стремление к продолжению диалога с Россией. По ряду международных проблем между Москвой и Парижем существует близость подходов.

Аналитик считает, что в последнее время близость подходов двух стран особенно очевидна в связи с риском развала иранской ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий. Помимо этого, эксперт напоминает, что Франция сыграла важную роль, способствуя возвращению России прав в ПАСЕ. Немаловажно и то, что американский президент Дональд Трамп также дал согласие на участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве, добавила Зверева.