https://static.news.ru/photo/1e97636e-a7c7-11e9-a182-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nataliya Shestakova/Wikimedia Commons

Адвокат крымских музеев удовлетворена промежуточным решением апелляционного суда Амстердама по делу о скифском золоте.

Мы считаем, что это хорошее и правильное решение, — сообщила ТАСС Мариэль Коппенол-Лафорс.

Юрист уверена, что окончательное судебное решение будет положительным для крымских музеев, так как они обладают более вескими правами на предметы.

Согласно промежуточному решению апелляционного суда Амстердама, голландские законы и Конвенция ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, к рассматриваемому делу не применимы. На решение ключевого вопроса, какая из сторон обладает более вескими правами на коллекцию, у голландских судей может уйти до девяти месяцев.

Как ранее писал News.ru, коллекция скифского золота должна вернуться в Крым. Это будет «законно, правильно и справедливо», заявлял вице-премьер республики Георгий Мурадов.