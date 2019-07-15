https://static.news.ru/photo/c63a37fc-a71f-11e9-976a-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Бойко Фото: facebook.com/official.yuriy.boyko

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко возглавил (14,9% респондентов) рейтинг претендентов на пост премьер-министра Незалежной. На втором месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13,3%).

На третьей позиции действующий глава правительства Владимир Гройсман. Его готовы поддержать 9,2% участников социологического исследования, проведённого группой « Социс ». Почти по 7% получили руководитель партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков и лидер «Силы и чести» Игорь Смешко.

Опрос проводился с 5 по 9 июля текущего года во всех регионах Украины, кроме территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву. В нём приняли участие 1,2 тысячи граждан, достигших 18 летнего возраста.

Ранее Юрий Бойко заявил, что принятые нынешней Радой законы негативно сказались на жизни простых украинцев. По его мнению, граждане Незалежной не дождались от депутатов решений, которые помогли бы стране избавиться от бедности.