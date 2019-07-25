https://static.news.ru/photo/573bb5f2-af07-11e9-972d-fa163e074e61_1024.jpg Жан-Клод Юнкер Фото: Starostenko/Xinhua/Global Look Press

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о том, какими останутся условия выхода страны из ЕС.

По его словам, Евросоюз не будет пересматривать соглашения по Brexit, достигнутые при Терезе Мэй. По данным телеканала «Скай ньюс», политики провели телефонный разговор.

Юнкер подтвердил, что позиция ЕС в этом неизменна. По его мнению, соглашение о выходе является лучшей и единственно возможной сделкой.

Ранее News.ru писал о том, что Великобритания ещё недостаточно готова к выходу из ЕС без заключения соглашения, до 31 октября ещё остаётся возможность сделки по Brexit. Об этом заявил новый премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон в ходе первого выступления в этой должности в парламенте.