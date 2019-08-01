https://static.news.ru/photo/aa5c5410-b44a-11e9-af79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lymphomasu.blogspot.com

Девятилетняя Элеанор Джеймсон из графства Нортумберленд в Северной Англии на странице в GoFundMe организовала сбор денег для отца, которому для лечения редкого вида рака нужны дорогостоящие лекарства.

У 46-летнего Дэвида Джеймсона медики в прошлом году диагностировали опухоль спинного мозга, позже выяснилось, что мужчина страдает редкой и практически неизлечимой формой рака крови — множественной миеломой, поразившей костный мозг, сообщает Daily Mail .

Врачи рекомендовали пациенту курс нового препарата «Ревлимид», но из-за редкости заболевания в Национальной службе здравоохранения ничем не смогли помочь. Впрочем, препарат можно приобрести в частной клинике, но на курс необходимо 120 тысяч фунтов стерлингов.

Элеанор Джеймсон и её родные пробовали различные способы для сбора средств — пекли пироги и делали украшения на продажу. В июне этого года они создали страницу «Помогите купить Дэйву время». Семье уже удалось собрать более трети суммы — около 47 тысяч фунтов, уточняет « Ридус ».

В Интернете юная англичанка опубликовала призыв ко всем неравнодушным.

Меня зовут Элеанор, мне девять лет, и это мой щенок Бадди. Мы сделали очень много, чтобы собрать денег для папы, у которого сейчас рак. Мой папа правда очень добрый и милый. Пожалуйста, помогите нам собрать достаточно денег на нашей странице, — говорит девочка на видеозаписи.

Ранее News.ru писал, что российская певица МакSим борется за жизнь больного отца. У папы исполнительницы четвёртая стадия рака. МакSим опубликовала видео из больничной палаты, честно рассказав, что её отец пытается справиться со смертельным диагнозом.