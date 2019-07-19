https://static.news.ru/photo/b8932b4a-aba7-11e9-a7d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: DPSUkraine/Facebook

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям нашли взрывоопасный предмет рядом с пропускным пунктом «Майорское» на линии разграничения в Донбассе. Территорию КПП собираются тщательно обследовать.

Подразделением ГСЧС инициирован вопрос о временном прекращении функционирования КПВВ «Майорское» для дополнительного и тщательного обследования его территории, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

21 июля появилась информация о нарушении перемирия украинскими войсками. Представители ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли село Новая Таврия на юге самопровозглашённой республики.

20 июля власти ДНР и ЛНР издали приказы о прекращении огня с полуночи 21 июля. С содержанием распоряжений ознакомлены все подразделения народной милиции республик и каждый военнослужащий. Документы предусматривают неприменение любого огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжёлого вооружения вблизи населённых пунктов, проведение наступлений и диверсионных операций.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно только путём прямого диалога между властями Украины и руководством ДНР и ЛНР. По его словам, Москва сделает всё от неё зависящее для того, чтобы процесс диалога шёл с нужным качеством.