https://static.news.ru/photo/70f70822-9a6a-11e9-8331-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mercedes Menendez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупный пожар в каталонской комарке Рибера д'Эбре, уничтоживший свыше 6 га леса, взят под контроль испанскими пожарными. Однако аномальная жара спровоцировала ряд новых возгораний.

Так, более 200 человек задействовано в тушении пожара в городе Альморокс в провинции Толедо, там огонь уничтожил более 1,6 га леса. Пожар приблизился к автономным сообществам Мадрид, Кастилия и Леон, а также охватил город Эльче в провинции Аликанте, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Предупреждения об аномально высоких температурах сохраняются в 34 провинциях в 13 автономных сообществах страны. В Каталонии, Арагоне, Риохе и Наварре столбик термометра может подняться до плюс 42 градусов.

Ранее News.ru писал, что в Оренбургской области загорелась сухая трава. Огонь, перешедший с территории Казахстана, распространился на 1,5 га. Около двух тысяч жителей готовятся к эвакуации.