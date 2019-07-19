Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский попросил Подольский районный суд Киева смягчить ему меру пресечения и освободить под личное поручительство.
Сторона обвинения, в свою очередь, выступила против этого. По словам одного из прокуроров, оснований для освобождения журналиста из-под ареста нет, сообщает
Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.
Ранее News.ru писал, что украинские власти предлагают обменять Вышинского на режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России за подготовку теракта.