https://static.news.ru/photo/96130ef8-aa28-11e9-b44d-fa163e074e61_1024.jpg Кирилл Вышинский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский попросил Подольский районный суд Киева смягчить ему меру пресечения и освободить под личное поручительство.

Сторона обвинения, в свою очередь, выступила против этого. По словам одного из прокуроров, оснований для освобождения журналиста из-под ареста нет, сообщает РИА Новости .

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Ранее News.ru писал, что украинские власти предлагают обменять Вышинского на режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России за подготовку теракта.