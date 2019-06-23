https://static.news.ru/photo/8f4d2678-95b8-11e9-af2f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lydie Gigerichova/imageBROKER.com/Global Look Press

После плановой остановки для замены 20% топлива и реконструкции некоторых элементов оборудования был вновь запущен второй энергоблок АЭС «Дукованы». Станция расположена на юго-востоке Чехии.

По словам представителей объекта, все четыре энергоблока станции работают на полную мощность. В августе 2019 года планируется остановка первого энергоблока, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что регулятор атомной энергетики Турции дважды обнаруживал трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», строительство которой ведёт российская госкорпорация «Росатом». Первое повреждение было выявлено в июле 2018 года.