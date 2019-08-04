https://static.news.ru/photo/7d6a7eba-b6ab-11e9-b6b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что Вооружённые силы Украины разместили технику у линии соприкосновения в Донбассе. По его данным, киевские силовики дислоцировались во дворе жилого дома в населённом пункте Золотое.

Там отметили, что в район прибыли три БМП-1. ВСУ используют перемирие для перегруппировки сил и средств, при этом располагая технику в объектах гражданской инфраструктуры, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Народная милиция ЛНР зафиксировала работу украинской техники для ведения радиоэлектронной борьбы, которая мешает деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Манёвренные группы РЭБ действуют у линии соприкосновения в Донбассе.