Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что Вооружённые силы Украины разместили технику у линии соприкосновения в Донбассе. По его данным, киевские силовики дислоцировались во дворе жилого дома в населённом пункте Золотое.

Там отметили, что в район прибыли три БМП-1. ВСУ используют перемирие для перегруппировки сил и средств, при этом располагая технику в объектах гражданской инфраструктуры, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Народная милиция ЛНР зафиксировала работу украинской техники для ведения радиоэлектронной борьбы, которая мешает деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Манёвренные группы РЭБ действуют у линии соприкосновения в Донбассе.

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